Nova frente de serviço da ponte do rio Vermelho adia data de entrega da obra

As obras de recuperação da ponte sobre o rio Vermelho, em Rondonópolis, têm novo prazo para conclusão e a finalização total dos serviços está prevista para abril de 2023, após o período chuvoso. O adiamento será necessário visto que as premissas adotadas na concepção inicial do projeto não se confirmaram e haverá a necessidade de construção de novas estacas.

A prorrogação da data de entrega é reflexo da idade avançada da estrutura (construída em 1953), que vai apresentando a necessidade de novas intervenções, conforme vai sendo reestruturada. Esta é a ponte mais antigas do trecho sob concessão da BR-163/364 e a obra está orçada em R$ 9,3 milhões custeados pelo dinheiro arrecadado pelo pedágio.

A Concessionária Rota do Oeste, responsável pelo serviço, alerta ainda que até o encerramento dos serviços o tráfego na região seguirá funcionando em mão-dupla para preservar a segurança e a fluidez de quem percorre a rodovia e dos funcionários que atuam na obra de recuperação da ponte.

De acordo com a área de Engenharia da Rota do Oeste, a ausência do projeto original da ponte e o avançado tempo de construção dificultaram a previsibilidade de algumas medidas a serem adotadas. Com isso, diversos serviços não estimados inicialmente precisaram ser feitos conforme a obra foi avançando e alguns problemas aparecendo. Outros pontos que demandam cautela e prorroga o tempo de atividade são o nível de água do rio Vermelho e a baixa visibilidade para a realização de serviços e inspeções submersas.

A Rota do Oeste reafirma o compromisso com a segurança de todos que viajam pelo trecho sob concessão e reforça que todo serviço é realizado de maneira cautelosa, especialmente quando envolve uma ponte construída há mais de 70 anos e que recebe um intenso fluxo de veículos de carga.

Apesar do transtorno provocado pelo tráfego funcionando em mão dupla no segmento, a empresa conta com a compreensão e compromisso dos motoristas com a segurança viária e reforça a importância de respeitar a sinalização de trânsito e orientações repassadas pelas equipes que trabalham na obra.

A recuperação da ponte sobre o rio abrange desde a reestruturação das fundações e execução das estacas (que ficam submersos) até a superestrutura sendo as vigas e laje (pista). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a ponte sobre o Rio Vermelho foi construída em 1953, após uma ponte de madeira ser levada por uma enchente.