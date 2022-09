Novo surto da Covid-19 atinge cidade chinesa com mais de 15 milhões de habitantes

A cidade chinesa de Chengdu, no sudoeste do país e com quase 16 milhões de habitantes, iniciou um confinamento nesta quinta-feira (1) para tentar conter um novo surto de covid-19.

A China é a última grande economia do mundo que mantém a estratégia ‘covid zero’ para erradicar o vírus, o que inclui restrições às viagens internacionais, quarentenas, testes em larga escala e confinamentos severos.

As autoridades de Chengdu divulgaram um comunicado no qual pedem aos moradores que “permaneçam em casa” a partir das 18H00 de quinta-feira para lutar contra uma nova onda de contágios.

Uma pessoa de cada residência poderá sair por dia para comprar alimentos e produtos essenciais, mas o morador deve apresentar um teste negativo de covid feito nas últimas 24 horas.

Entre quinta-feira e domingo, todos os moradores serão submetidos a exames. O governo pediu que as pessoas não deixem a cidade, exceto em casos “absolutamente necessários”.

“O estado atual do controle da epidemia é anormal, complexo e sombrio”, afirma o documento do governo local. As medidas pretendem “deter a propagação do surto e garantir a saúde de todos os cidadãos”, completa.

Chengdu registrou nesta quinta-feira 157 novos contágios locais, 51 deles assintomáticos, segundo as autoridades.