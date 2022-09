O “day after”

A política sempre despertou paixões, mas, nessas eleições, veio acompanhada de irracionalidade. E a equação me parece muito simples: paixão + irracionalidade = violência.

A gente ouve falar de violência em Foz do Iguaçu, no norte do estado, mas ela está chegando cada vez mais perto de nós. Li um relato ontem, em um grupo de WhatsApp, que, em um bar no Jardim Nova Era, em Rondonópolis, alguns amigos se reuniram para “tomar uma” após o expediente. Ao ser divulgado o resultado da última pesquisa feita pelo Ipec, que apontava Lula na frente da corrida eleitoral com 48% e Bolsonaro em segundo lugar com 31% das intenções de voto, um dos homens arremessou uma garrafa de cerveja contra o televisor, quebrando o equipamento. Alguns outros que ali estavam partiram para cima do homem, que acabou sendo acolhido pelo dono do estabelecimento. Ato contínuo, a esposa do agressor foi chamada e pagou o prejuízo com seu cartão de crédito.

No mesmo grupo de troca de mensagens, após uma conversa tola de 10 minutos, dois participantes fizeram uma aposta quanto ao resultado eleitoral, com dinheiro casado em um outro integrante, no valor de R$ 1 mil. Não sei quanto a você que agora lê esse texto, mas, lá em casa, apostar esta quantia representaria justa causa para divórcio. Soube ainda de um outro que fez uma aposta de R$ 100 mil e um outro ainda que já comprometeu R$ 700 mil do seu patrimônio em apostas no desempenho de seu candidato. Uma sandice!

A falta de discernimento é tamanha que, enquanto escrevo esse texto, chega-me uma postagem no Twitter feita pelo influenciador digital Felipe Neto que, aos prantos, pede perdão a Dilma Rousseff por seu posicionamento antipetista e pró impeachment. “O amor que ela me deu em retorno foi algo que nem consigo explicar a vocês”, ele escreveu. E arrematou: “É esse amor que vai vencer no dia 02”. Que piegas. Parece roteiro de dramalhão mexicano, poxa!

Toda eleição é passional, eu sei, mas não irracional. Escolher um candidato por paixão é desconsiderar os motivos reais que devem nortear a escolha: as propostas, o passado, o grupo com quem esse candidato se alinha. Mas não! 2022 está marcado para sempre como o ano das emoções; ou melhor, o ano do desequilíbrio emocional.

Fico pensando no “day after”. 03 de outubro acordará com uma ressaca e com o ódio ainda aumentado. Ainda mais se as eleições forem definidas ainda no 1º turno. Daí, meu Deus, salve-se quem puder. Se isto acontecer, a parte perdedora, seja quem for, imediatamente questionará o resultado, não apenas pedindo recontagem de votos, como fez Aécio Neves (PSDB) em 2018, mas com a não aceitação mesmo. Aparecerão incontáveis relatos de fraudes nas urnas, fake news a dar com pau. As instituições, claro, procurarão fazer seu papel de validar o resultado, mas o movimento nas ruas será grande, quem quer que seja o vencedor do pleito.

Isso já aconteceu no passado, em 1930, quando Júlio Prestes venceu as eleições. Denúncias e mais denúncias de fraudes nas urnas levaram milhões de brasileiros às ruas e, com a grandeza da baderna, interveio o Exército com o golpe de 1930, entregando o governo, provisoriamente, ao candidato vencido nas urnas, Getúlio Vargas. O tal do “governo provisório” durou 15 anos. Espero que isto não ocorra este ano.