O Irmão do “já ganhou”

A pesquisa eleitoral divulgada nesta segunda-feira (12) pelo jornal Estado de São Paulo, realizada pelo BTG/FSB, exibe uma tendência verificada por todos os outros levantamentos: Bolsonaro se aproxima de Lula, e já quase que elimina a possibilidade de vitória no primeiro turno nas eleições presidenciais desse ano.

Segundo os números da pesquisa de hoje, Lula tem 41% das intenções de voto; Bolsonaro, 35%; Ciro teria 9%; e Simone Tebet, 7%. Soraya Thronicke e Luís Felipe D’ávila têm 1% da preferência do eleitorado. Os demais candidatos foram citados, mas não chegaram a somar 1% das intenções de voto.

Esses números revelam a menor distância entre Lula e Bolsonaro. Segundo a margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, Lula teria entre 39% e 43%, ao passo que Bolsonaro, entre 33% e 37%. No pior cenário para o petista, portanto, poderíamos afirmar que a distância entre eles estaria em 2 pontos percentuais, com Lula marcando 39% e Bolsonaro, 37%. Pau a pau!

Ainda de acordo com a margem de erro do levantamento, Simone Tebet e Ciro Gomes estão empatados tecnicamente. E mais! Seguindo a mesma linha de raciocínio do parágrafo anterior, daria até para afirmar que Tebet já teria passado a Ciro Gomes, numa fragorosa derrota para o candidato que, em 2018, ficou em 3º lugar no pleito, recebendo pouco mais de 12% dos votos válidos.

Outro destaque da pesquisa é a ratificação da tendência de crescimento da candidatura do PL. No início dos levantamentos, em outubro do ano passado, Bolsonaro ficava na casa dos 20% das intenções de voto. De lá para cá, foi o único que cresceu. E não foi pouco. Ele quase dobrou a intenção de voto no período. Esse incremento de mais de 70% de sua preferência entre o eleitorado tem uma razão única: o medo da volta do PT ao poder. Vou explicar.

Em 2018, Bolsonaro obteve 60% dos votos válidos contra 40% do candidato do PT, Fernando Haddad. Claro que essa votação expressiva não se deveu à qualidade dos projetos dele para a nação, tampouco pela envergadura de seus mandatos como parlamentar (ele já tinha sido eleito deputado federal por 6 vezes, sem que algum grande projeto seu fosse aprovado), senão que em razão de sua candidatura representar, para diversos segmentos da sociedade, a chance de eliminar a polarização PT-PSDB. E deu certo.

Quando veio o governo Bolsonaro, porém, momento em que o pragmatismo, e não a ideologia, é a marca, seus eleitores viram-no se aliando ao Centrão (a exemplo de Lula), assistiram a denúncias de corrupção (a exemplo de Lula) na compra de vacinas e a suspeitas razoáveis de enriquecimento ilícito de seus filhos (a exemplo de Lula). Os eleitores de Bolsonaro que desaprovavam tais práticas se afastaram dele, buscando construir uma nova candidatura que os representasse. Entre eles, o Movimento Brasil Livre (MBL), que queria eleger Sergio Moro para presidente, e a direita ultraconservadora, municiada ideologicamente por Olavo de Carvalho e levada a efeito pelos seguidores dos irmãos Weintraub, que ficou sem candidato para apoiar.

Com Bolsonaro permaneceram os militares, os defensores da pauta de costumes, basicamente a comunidade evangélica, e os bolsonaristas, eleitores que o consideram “mito” ou “messias”. Estes somavam 20% do eleitorado em outubro do ano passado, momento em que as pesquisas eleitorais começaram a ser feitas. Este grupo não cresceu. Os números eleitorais de Bolsonaro estão em curva ascendente porque representam um refluxo daqueles eleitores do MBL e da direita ultraconservadora. Eles estão voltando para Bolsonaro porque, a despeito da decepção que tiveram com o presidente, não querem jamais a volta do PT às urnas.

E as recentes medidas tomadas pelo presidente que, derrubaram os preços dos combustíveis, deram apoio às famílias com os auxílios sociais e melhoraram os números da economia (inflação e desemprego em queda, PIB em alta, dólar controlado etc) vão influenciar ainda os eleitores até 02 de outubro. Lá, os números de Lula e Bolsonaro já podem estar empatados, se não pintar um “vira virou”. É, Lula, que contava com uma vitória no primeiro turno, deve estar desesperado. É que ele se esqueceu que o “já ganhou” é irmão do “já perdeu”. Avisado foi.