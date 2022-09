O mar de gente

Jamais vi tanta gente junta como ontem, por ocasião das celebrações do 7 de setembro, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Nesta última, então, fiquei impressionado. Centenas de milhares de pessoas se apinharam (por incrível que pareça!) na Esplanada dos Ministérios. O ato grandioso, claro, está gerando muita discussão.

O coro de “imbroxável, imbroxável, imbroxável” causou perplexidade para muitos. De fato, o neologismo linguístico criado pelo presidente para referir-se ao seu desempenho sexual não teria cabimento em uma festa cívica, a mais importante de nosso calendário. Embora não aprove, entendo, contudo, o ato. Bolsonaro sabia que a multidão não estava ali pelo 7 de setembro, apenas. Quase que a totalidade dos que acompanharam o desfile cívico-militar o apoia e, por isso, Bolsonaro se sentiu em casa. Para quem não o apoia, o coro foi encarado como grosseria e despreparo. Nisso, Bolsonaro não perdeu ou ganhou voto algum, portanto.

Porém, não é possível negar que a robustez de sua candidatura foi exibida ali de modo absoluto. E isto tende a fazer com que alguns votos migrem de Ciro, Tebet e Thronicke para ele, os daqueles que rejeitam a volta de Lula e do PT ao poder. De fato e de verdade, é a única candidatura capaz de impedir isso.

Os demais candidatos ingressarão no Tribunal Superior Eleitoral para pedir a impugnação da candidatura Bolsonaro-Braga Neto por abuso de poder econômico e político. Para eles, um verdadeiro comício eleitoral foi feito pelo presidente com dinheiro do governo e em ocasião de festa oficial do Estado, o que são vedados pela legislação eleitoral. Caberá, então, aos ministros do TSE debruçarem-se sobre a questão e respondê-la logo.

Amanhã, sexta-feira (graças a Deus!) será publicada nova pesquisa eleitoral do Datafolha. Até aqui, o instituto tem mostrado uma paradeira incrível nos números. Nos últimos três levantamentos, Lula pontuou 44% e Bolsonaro, 32%. Acharei incrível, para dizer pouco, se os números se mantiverem assim depois desse 7 de setembro. Vou esperar para ver.