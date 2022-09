Obra de drenagem interdita trecho da via de acesso ao condomínio Terra Nova

Motoristas que circulam pela região dos bairros Colina Verde e Parque Sagrada Família nas proximidades do condomínio Terra Nova devem ficar atentos com a alteração no fluxo de veículos. Parte da rua Alameda das Rosas está interditada e o acesso ao condomínio e a avenida W 11 está sendo feito pela parte de cima da Alameda, construída recentemente.

A pista teve que ser interditada por conta da obra de drenagem que está sendo feita na parte de baixo da Alameda das Rosas e deve permanecer até segunda-feira (05). A galeria está sendo construída no local para que a duplicação da via possa continuar e chegar até a avenida dos Estudantes desafogando o fluxo de veículos que seguiam até o trevo do Mariela para rodar sentido centro da cidade.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura pede a colaboração dos motoristas para que tenham atenção ao trafegar na região e também a compreensão dos moradores, principalmente dos condomínios Scheffer’s Ville e Terra Nova, nesse momento de execução da obra. Com a duplicação da Alameda das Rosas eles serão um dos principais beneficiados podendo chegar e sair de casa com mais facilidade.