Os abstinentes

Estamos na semana que antecede o primeiro turno das eleições nacionais, momento de definição dos votos dos indecisos. E, dessa vez, não decidem as eleições, mas se haverá ou não um segundo turno.

É que, embora os institutos de pesquisa apresentem resultados discrepantes, que ora apontam Lula na frente, ora Bolsonaro, todos eles são unânimes em dizer que 80% do eleitorado estão definidos entre um e outro, o que coloca a vitória de um deles em primeiro turno uma possibilidade, embora improvável.

Digo improvável por duas razões: primeiramente, porque há poucos indecisos (os que alegam não saber em quem votarão nessas eleições fica, em todas as pesquisas, abaixo dos 10%). Em Segundo lugar, porque ambos os candidatos, Lula e Bolsonaro, têm os maiores índices de rejeição. Mas há um elemento que pode determinar uma eventual vitória em 1º turno: a abstenção do eleitorado.

O resultado de um levantamento eleitoral, que mede a intenção de voto do eleitor, não mede a intenção de ir votar do entrevistado. Assim, ao responder o questionário do entrevistador, pode ser que a intenção declarada pelo eleitor não se concretize se à sessão eletrônica ele não comparecer. A parte do eleitorado que tem se abstido de comparecer para votar só tem crescido no Brasil, infelizmente. A polarização eleitora desse ano, acredito, pode fazer o número de abstenção cair, mas é só uma opinião. Não há ferramentas estatísticas capazes de medir isso.

Se a abstenção for muito alta, aí a eleição pode se resolver em primeiro turno. Isto, porque, para ser eleito, o candidato precisa receber 50% mais, não do eleitorado brasileiro, mas apenas dos eleitores que comparecerem à sessão eleitoral e atribuírem voto a algum dos concorrentes, não sendo computados os brancos e nulos (são os chamados votos válidos). Assim, se entre os que se abstiverem de comparecimento à sessão eleitoral, a maioria for simpatizante do Lula, pode ajudar Bolsonaro a se eleger em primeiro turno, e vice e versa.

É justamente na abstenção que está a atenção de todas as candidaturas. Todos os candidatos estão chamando a nação para o dever cívico de ir votar. Agora, é esperar para ver como o eleitorado reagirá a tal convocação. Espero que sim! Quanto mais gente opinando, menor a possibilidade de errarmos.