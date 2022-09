Ouvidoria Eleitoral de MT adota ligação gravada para que eleitor possa deixar recado fora do expediente

Desde o dia 29 de agosto, o eleitor pode entrar em contato com a Ouvidoria Eleitoral de Mato Grosso no 0800 647 8191 em qualquer hora do dia. Isso porque a unidade adotou o modelo de atendimento 24 horas.

Nos dias úteis o expediente é das 07h30 às 19h e das 15h às 19h nos sábados domingos e feriados. Fora do horário de expediente, o eleitor terá a opção de deixar recado que a unidade irá retornar.

Quando o contato do eleitor se der fora do horário de expediente, a orientação da Ouvidoria é que o eleitor deixe o recado seguindo algumas orientações. É importante que o cidadão inicie a mensagem se identificando por meio do nome completo e após, faça a denúncia e/ou solicite um serviço, detalhando o máximo que possa a informação.

O auxiliar da Ouvidoria, Gilson Henrique Verlangieri Carmo explica que é muito importante que o eleitor atenda às recomendações para facilitar o retorno por parte da Ouvidoria. “Grande parte dos eleitores que ligam fora do expediente informam apenas o nome e depois ficam em silêncio até cair a ligação. Para facilitar o atendimento peço que se identifique e em seguida faça sua solicitação ou denúncia”.

Em uma semana a Ouvidoria 24 horas recebeu mais de 90 ligações gravadas. Além do contato telefônico no 0800 647 8191, o cidadão pode entrar em contato por e-mail: [email protected]

Acesso à informação

A Ouvidoria Eleitoral de Mato Grosso é um órgão voltado à defesa dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, atribuindo maior transparência aos trabalhos e ações do TRE-MT. É um canal aberto ao recebimento de elogios, reclamações, sugestões, denúncias e solicitações de acesso à informação.