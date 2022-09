Pai entra em matagal e encontra filha desaparecida morta com cipó no pescoço

Um pai, de 84 anos, encontrou a filha morta na tarde deste domingo (11), em uma área de mata, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Edimara Oliveira de Souza, de 36 anos, estava desaparecida desde o dia 18 de agosto, quando saiu para trabalhar e não retornou mais para casa. Amigos e familiares fizeram uma grande mobilização em busca da vítima, mas neste final de semana o corpo da mulher foi encontrado sem vida.

João, o pai de Edimara, foi quem encontrou o corpo da filha. Segundo o idoso, um vizinho do matagal localizado no Jardim Karla informou que tinha algo estranho no local e o idoso resolveu acessar a área de mata e logo encontrou o corpo.

Edimara estava sem vida, com um cipó amarrado no pescoço. O pai ainda revelou que a marmita que a filha levava todos os dias para o trabalho estava ao lado do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Despedida de Edimara

Amigos e familiares que procuravam por Edimara postaram mensagens de luto após a confirmação da morte. Uma irmã compartilhou uma foto da vítima e escreveu “descanse em paz minha irmã”.

Segundo familiares, a cerimônia de despedida será um ato rápido, seguido do enterro no Cemitério Parque das Araucárias, em Colombo, também na Região Metropolitana de Curitiba. “Informamos a todos que não haverá velório. Será uma cerimônia rápida de despedida”, publicou uma sobrinha de Edimara.