Piracema nos rios de Mato Grosso começa no dia 3 de outubro

O período de defeso da piracema 2022/2023 nos rios de Mato Grosso ocorrerá entre 3 de outubro de 2022 e 2 de fevereiro de 2023. O período representa uma antecipação de um mês em relação ao decretado como defeso da piracema no restante do país.

A decisão ocorreu durante reunião extraordinária do Conselho Estadual de Pesca (Cepesca) nesta quinta-feira (8). A resolução será publicada no Diário Oficial do Estado.

Estudos realizados pela Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) e Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) revelam que a maioria das espécies de peixes já se encontra em período reprodutivo no mês de outubro nos rios mato-grossenses.

De acordo com especialistas das duas entidades, por não ser visível para leigos que o peixe está com os órgãos reprodutivos desenvolvidos, o período de defeso se faz necessário para a proteção dos peixes da pesca.

Estudos mostram percentuais superiores a fevereiro

A professora e bióloga da UFMT, Lúcia Mateus, revela que dados coletados sobre as espécies pintado e cachara, por exemplo, mostram que a probabilidade de elas estarem em reprodução no mês de outubro é de cerca de 40%, já em fevereiro, 20%.

Já a probabilidade do conjunto dos siluriformes, ou seja, peixes como o cascudo e o bagre, chega a 55% de estarem em reprodução no mês de outubro.

“Estes são dados estatisticamente significativos, e com 95% de confiabilidade”, afirma a especialista.