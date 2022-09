Polícia Civil prende casal acusado de matar idoso de forma cruel na Vila Itamaraty

Um homem de 28 anos e uma mulher de 24 anos foram presos nesta terça-feira (06) apontados como autores do homicídio contra um idoso de 67 anos, identificado como Djalma Santos de Jesus, no dia 10 de agosto na Vila Itamaraty, Rondonópolis- MT. A vítima foi encontrada com duas facas cravadas no pescoço.

No dia em que o corpo foi encontrado, policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e iniciaram as investigações. Durante as diligências, os policiais avistaram uma casa ao lado que estava abandonada, onde encontraram documentos da vítima e roupas sujas de sangue.

Na casa, morava um casal que havia deixado o local às pressas e deixado a filha de seis meses aos cuidados de outra pessoa.

Hoje, o homem foi preso no município de Barra do Garças durante uma tentativa de roubo e a mulher presa em Aragarças- GO, em um ponto de venda de drogas.

O suspeito confessou o crime e que tinha intenção de roubar.

As prisões contaram com apoio das Polícias Civil e Militar dos municípios de Barra do Garças e de Aragarças.

O casal foi indiciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado e está à disposição do Poder Judiciário.