Polícia Civil prende em flagrante pai suspeito de estuprar a filha deficiente

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (08), na cidade de Querência, na região nordeste do estado, pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra a filha, uma adolescente de 17 anos que tem deficiência cognitiva.

Na quinta-feira, a Delegacia da Polícia Civil de Querência recebeu uma denúncia feita pelo Conselho Tutelar de que a adolescente havia sido abusada sexualmente pelo próprio pai. Imediatamente, a vítima foi encaminhada para exame médico e foi constatado o abuso.

A equipe da Polícia Civil fez diligências para identificar o suspeito e o conduziu à delegacia, onde foi autuado e preso em flagrante.

O delegado Danilo Rodrigues representou à Justiça pela conversão da prisão em preventiva e o pedido foi acatado, com a concordância do Ministério Público.

O auto do crime será encaminhado à penitenciária Major Zuzi Alves, em Água Boa, onde aguardará a andamento da persecução penal. A Polícia Civil apurou indícios de que esta não é a primeira vez que a menor sofreu abuso sexual.

A família recebeu orientação e requereu medidas protetivas de urgência. “Com uma recente alteração legislativa agora existe essa possibilidade também para adolescentes que sofrem crimes junto com situações de violência doméstica”, explicou o delegado, acrescentando ainda em caso de qualquer mudança no comportamento ou a suspeita de abuso, especialmente de crianças e pessoas com deficiência, que deve ser buscado imediatamente as autoridades policiais para apuração dos fatos.