Polícia Federal deflagra operação contra o crime de importação e comercialização ilegal de agrotóxicos

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (01), a operação Pharmakon, que tem por objetivo reprimir a prática do crime de importação e comercialização ilegal de agrotóxicos de origem estrangeira.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Sinop-MT, em dois endereços residenciais e um comercial localizados no município de Foz do Iguaçu-PR e em um endereço localizado no município de Sinop-MT.

As investigações iniciaram a partir da prisão em flagrante de um motorista, que transportava agrotóxicos e anabolizantes veterinários de forma ilegal, utilizando notas fiscais falsas com dados de empresa inexistente. Suspeita-se que os indivíduos envolvidos no crime possam estar utilizando da estrutura logística de empresa do ramo para acobertar a importação ilegal do produto.

Com a análise dos documentos e mídias apreendidas, será apurada eventual participação de terceiros, a identificação de fornecedores nos países fronteiriços, a estrutura logística utilizada para o transporte, e os destinatários.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes previstos no art. 15 da Lei 7.802/89, com pena de 02 a 04 anos de reclusão, e multa, e artigo 288 do Código Penal, com pena de 01 a 03 anos de reclusão, dentre outros crimes que serão apurados no curso das investigações.

O nome da operação, “pharmakon”, tem origem grega, e significa veneno, termo usualmente utilizado para se referir aos agrotóxicos.