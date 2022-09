Polícia Federal realiza operação de combate ao armazenamento e distribuição de vídeos contendo sexo explícito envolvendo crianças

Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (02), a operação KÁTHAROS com finalidade de combater o armazenamento e distribuição de imagens e vídeos contendo sexo explícito envolvendo criança e adolescente na cidade de Rondonópolis-MT.

Os policiais federais cumpriram 01 (um) Mandado de Busca e Apreensão, expedido pela Justiça Federal de Rondonópolis/MT.

As investigações apontaram que o investigado, com apenas 19 anos, produzia e divulgava os próprios vídeos e imagens em cenas de nudez; bem como, imagens de crianças e adolescentes em cenas de sexo explícito para homens, principalmente da Europa.

O nome da operação KÁTHAROS, termo grego que significa “puro”, faz alusão à atuação da Polícia Federal no combate aos crimes que maculam a pureza existente na infância.

As investigações continuam e o responsável pode ser responsabilizado pelo crime previsto no art. 241-A, da Lei 8.069/1990, com pena de 04 a 08 anos de reclusão.