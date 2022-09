Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Eleições 2022 no Mato Grosso

O evento de lançamento da operação ocorreu na manhã de hoje (29) na área externa da Arena Pantanal em Cuiabá, com apresentação de todo o efetivo das forças de segurança que serão empregados.

Integram a operação 3.961 profissionais da Polícia Militar (PM-MT), 1.268 da Polícia Civil (PJC-MT), 451 do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT), 474 da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 220 da Polícia Federal, 351 do Exército Brasileiro, 20 da Marinha do Brasil, 35 da Guarda Municipal de Várzea Grande e 20 da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá.

No Mato Grosso, a PRF reforçará o policiamento entre os dias 28 de setembro e 02 de outubro. Durante o período, a fiscalização será intensificada para garantir a segurança dos eleitores e demais usuários que transitarão pelas rodovias federais.

Nesse contexto, a fiscalização será reforçada com o objetivo de garantir a segurança do direito ao voto, a fluidez no trânsito das rodovias federais e o combate aos mais diversos crimes, principalmente os tipificados como eleitorais: boca de urna, corrupção, transporte irregular de eleitores, compra de votos, entre outros que porventura possam ocorrer em trechos de rodovias federais.

Por sua vez, no trânsito, infrações como o transporte irregular de passageiros, embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas estarão no foco da PRF para evitar a ocorrência de acidentes durante o período de maior movimentação nas estradas.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.