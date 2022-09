Policial militar é encontrada morta com um tiro na cabeça dentro do próprio quarto

Uma policial militar, identificada como Stefania Martins Fagundes, 31 anos, foi encontrada morta, no quarto da sua residência, pelo esposo. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (07), no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá-MT.

O marido da vítima é cabo da Polícia Militar e conforme informações dele, repassadas à guarnição, passava das 23h, quando ele ouviu um barulho de disparo de arma de fogo vindo do quarto.

Ele foi verificar o que havia acontecido e encontrou a esposa morta com um tiro na cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada ao local e constatou o óbito, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também esteve presente.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) acompanha o caso.