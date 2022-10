Preço médio da gasolina cai mais uma vez e chega a R$ 4,81 nos postos de combustível

Pela 14ª semana seguida, o preço médio da gasolina caiu nos postos de combustíveis do país. O litro passou de R$ 4,88 para R$ 4,81, uma queda de 1,4%, de acordo com o levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) realizado na semana de 25 a 30 de setembro e divulgado nesta sexta-feira (30). O valor é o menor desde janeiro de 2021.

O diesel teve queda de 2,2%, tendo passado de R$ 6,71 para R$ 6,56 o litro. Já o etanol registrou ligeira redução, de 1,1%, de R$ 3,41 para R$ 3,37.

Desde a aprovação de cortes de impostos sobre o combustível, na semana de 19 a 25 de junho, quando o litro da gasolina atingiu o valor recorde de R$ 7,39, o preço já diminuiu em 34,9%, tendo ficado R$ 2,58 mais baixo.