Prefeito inaugura reconstrução de salão comunitário e revitalização de área de lazer

Atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores do residencial Marechal Rondon, o prefeito José Carlos do Pátio inaugurou oficialmente na manhã desta sexta-feira (16), as obras de revitalização da área de lazer e reconstrução do Salão Comunitário do bairro, todas elas, custeadas com recursos próprios do município.

Criado há cerca de 40 anos, ainda na década de 1980, o conjunto habitacional ficou, por muitos anos, necessitando de atenção do poder público. Como a estrutura do salão se encontrava muito deteriorada, foi necessária uma reconstrução. Agora com uma arquitetura moderna e ampla, a comunidade vai poder voltar a se reunir no local, utilizando-o para os mais diversos fins sociais, como festas, reuniões sociais, realização de cursos de capacitação entre outros.

Na área de lazer (pracinha), a administração pública instalou um parque infantil com playground, uma academia popular para a comunidade poder se exercitar e ainda, instalou mesas para jogos lúdicos de mesa como, damas e xadrez, além de bancos para as pessoas descansarem. O campo society de areia teve toda a sua estrutura revitalizada, seu cercamento de alambrado e iluminação trocados. A praça agora é iluminada por lâmpadas de Led.

Para a líder comunitária e ex-presidente do bairro, Viviane Alves da Silva, filha do saudoso pioneiro, Edvaldo Clementino Leite o conhecido “Pancoso” (in memoriam) agradeceu ao prefeito pelas obras. Ela reside no bairro há muitos anos e confirmou que era um sonho antigo da comunidade que via seu único espaço de lazer abandonado. “Eu só tenho a agradecer ao Zé do Pátio em nome de toda a comunidade pelas obras que vão dar mais oportunidade de lazer e qualidade de vida a todos nós moradores”, externou a líder comunitária.