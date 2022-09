Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de barbearia

Estão abertas as inscrições para curso de barbearia em Rondonópolis. O curso promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, será realizado na sede da Cáritas Diocesana de Rondonópolis. As inscrições podem ser realizadas nos Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade.

Serão ofertadas 25 vagas em cada uma das turmas. Uma turma terá aulas no período noturno a partir do próximo dia 26 e a outra turma terá aulas ministradas no período da tarde, com início das atividades marcada para o dia 3 de outubro.

O curso é gratuito e acontece na sede da Cáritas Diocesana, localizada na Avenida João XXIII, número 3324, no bairro Vila Operária. O curso terá um total de 160 horas/aulas.

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação destaca ainda que as inscrições para a turma noturna seguem até o dia 26 e para a turma vespertina até o dia 3 de outubro. As inscrições serão feitas conforme a disponibilidade das vagas.

As pessoas que tiverem interesse precisam ir a um Cras próximo de sua residência e portar documentos pessoais.