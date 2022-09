Prefeitura acata recomendação e libera ônibus gratuito no dia da eleição

A Prefeitura de Rondonópolis acatou recomendações feitas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para conceder gratuidade no transporte coletivo do município no próximo domingo (2), dia das eleições do primeiro turno. O Município irá manter todas as linhas e horários já conhecidos do cidadão usuário de ônibus circular nos dias normais.

A confirmação foi feita na tarde desta sexta-feira (30) pelo procurador do Município, Rafael Santos de Oliveira. “A ideia não excluir nenhum cidadão rondonpolitano, permitir que todos possam exercer o direito de votar”, ressalta.

Para que o cidadão obtenha a gratuidade na passagem do ônibus, basta apresentar ao motorista no momento do embarque o documento com foto e o título de eleitor, os mesmos documentos exigidos para votar. A comprovação também pode ser feita pelo celular, mostrando ao motorista a tela com o aplicativo E-Titulo aberto.

ÀS URNAS

No dia 2 de outubro, além dos votos para presidente e governador, os brasileiros vão eleger novos deputados (federais e estaduais) e renovar um terço do Senado.

Uma das novidades das Eleições 2022 será a unificação do horário de votação em todo o país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pela primeira vez, todas as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h do horário da capital federal.

Em Mato Grosso, o horário de votação ocorre das 7h às 16h.

STF

Nesta quinta-feira (29), o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, determinou que os municípios mantenham o serviço de ônibus e transporte público urbano coletivo em níveis normais, sem redução específica no domingo das eleições.

Em decisão liminar, o magistrado também proibiu que os municípios que já ofereciam o serviço de transporte público gratuitamente, seja pelo domingo, seja pelo dia das eleições, que deixem de fazê-lo.

Barroso, contudo, negou o pedido para que as prefeituras fossem obrigadas a fornecer o transporte gratuito no dia das eleições.

Na decisão, Barroso também recomendou a todas as cidades “que tiverem condições de fazê-lo” que ofereçam o transporte público urbano coletivo de passageiros gratuitamente aos seus eleitores, “por ato próprio e de forma imediata”.

FNP

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) defendeu junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o transporte público funcione gratuitamente no próximo domingo e em 30 de outubro, dias do primeiro e do segundo turno das eleições. A associação, que representa municípios médios e grandes, ingressou no STF como amicus curiae, em apoio a pedido da Rede Sustentabilidade para garantir a gratuidade do transporte.

Na decisão, Barroso afirma que o pedido da FNP “é uma boa ideia de política pública e guarda plena coerência com o texto constitucional”, disse. “O empobrecimento da população, como decorrência do grave quadro da pandemia de Covid-19 no país, bem como do aumento da inflação, torna ainda mais acentuadas as dificuldades enfrentadas por eleitores pobres para custear o seu deslocamento até as seções eleitorais. Idealmente, caberia ao Poder Público arcar com essas despesas.”, ponderou Barroso.