Prefeitura assina convênio para a Liquidaqui 2022

A Prefeitura de Rondonópolis confirmou o apoio à Liquidaqui 2022, a maior festa do varejo do interior do Estado. Nesta sexta-feira (2), o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) assinou o convênio que liberou repasse municipal à campanha que já faz parte do calendário oficial da cidade. O evento ocorre de 1 a 17 de setembro em Rondonópolis e outros 20 municípios, com mais de R$ 100 mil em prêmios e o show nacional, no dia 25, do cantor Murilo Huff.

A assinatura ocorreu no gabinete do prefeito. O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Rondonópolis, Thiago Sperança, agradeceu ao apoio do gestor. “A contribuição é significativa e muito importante. O evento vem crescendo e esse ano passamos de 400 lojas participantes, por isso o apoio da Prefeitura é essencial”, pontuou.

A Liquidaqui 2022 já tem mobilizado o comércio varejista em toda a cidade. Neste ano, lojas da região central, dos bairros, shopping e Vila Operária aderiram à campanha. “Estou muito orgulhoso dos nossos empresários da nossa cidade. O Liquidaqui vem como uma vitrine para mostrar a nossa economia. É muito importante fomentar a nossa economia”, ressaltou o prefeito.

Festa do Varejo

A edição 2022 da Liquidaqui já conta com mais de 400 lojistas participantes confirmados. A maior festa do interior de Mato Grosso ocorre de 01 a 17 de setembro em Rondonópolis e outras 20 cidades do Estado. Até o início da festa, o número de empresas deverá aumentar ainda mais.

Uma campanha maior, com mais dias de duração para possibilitar aos lojistas e consumidores duas semanas de muitos bons negócios. E mais: o tradicional mega show de prêmios, com direito a show nacional, no dia 25 (data do sorteio), do cantor Murilo Huff. A Liquidaqui 2022 chega para sacramentar o momento otimista do varejo mato-grossense, que segue seu ritmo de retomada econômica desde janeiro deste ano.

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis, Thiago Sperança, o otimismo do comércio e as novidades preparadas para 2022 farão desta Liquidaqui a maior edição em toda a sua história. “Depois de dois anos de muitos desafios, chegamos a 2022 com essa missão. Repensamos muita coisa, tiramos lições das edições anteriores e aprimoramos nossas ferramentas. Vamos com tudo para a edição deste ano. Nossos lojistas e nossa população terão toda uma quinzena para ir às compras, com ofertas preparadas especialmente para a Liquidaqui 2022”, diz.

Descentralizada, desde 2019 a Liquidaqui tem se espalhado pelos quatro cantos de Rondonópolis e região. Aqui no município, a campanha ocorre no centro, nos bairros, no shopping e na grande Vila Operária.

Vitrines decoradas

As lojas participantes já começaram a enfeitar suas vitrines com os materiais gráficos disponibilizados pela CDL especialmente para esta edição da Liquidaqui. São bandeirolas, adesivos, além de cupons para o mega show de prêmios e os ingressos para o show nacional do cantor Murilo Huff (veja mais abaixo).

Para os consumidores, o recado é estar atento às lojas que fazem parte da Liquidaqui quando forem às compras. Somente nos estabelecimentos identificados o cliente poderá encontrar ofertas exclusivas para a campanha e fazer excelentes negócios, além de ter a chance de ganhar um carro modelo 2022, uma moto 150cc, TV de 55’’ e vales-compras no valor de R$ 500.

Desde o primeiro dia da campanha, o comércio de Rondonópolis está autorizado a funcionar em horário diferenciado, até às 22h. Cada lojista poderá optar por estender ou não o horário de funcionamento, conforme acordado em convenção coletiva de trabalho, desde que cumpridas as regras trabalhistas como, por exemplo, o pagamento de horas extras aos colaboradores e o que especifica cada alvará.

Hotsite oficial

Quem preferir comprar pela internet, o hotsite oficial da Liquidaqui 2022 (www.liquidaquiroo.com.br) estará disponível como um canal de vendas oficial da campanha. Na página, o consumidor irá encontrar alguns dos produtos e condições especiais anunciados pelos lojistas participantes. “Esta foi uma das melhorias que fizemos. Além de mais dias de campanha, muitos consumidores ainda se sentem mais seguros em comprar pelo site. Por isso, nossa plataforma será a ponte entre as ofertas e a necessidade de cada consumidor”, acrescenta Sperança.

Na página, cada lojista participante poderá expor produtos com desconto para os clientes aproveitarem as melhores ofertas sem sair de casa. Quem preferir, poderá adquirir cupons de descontos e retirar o produto na loja física. O cliente é quem escolhe.

Além disso, cupons de descontos serão disponibilizados no site oficial durante todos os dias da Liquidaqui.

Show de prêmios

Ponto alto da Liquidaqui, o show de prêmios de 2022 também está confirmado. Nesta edição da campanha serão sorteados carro modelo 2022, moto 150cc, TV de 55’’ e vales-compra.

A cada R$ 50 em compras, o consumidor já adquire seu cupom para participar do sorteio. Basta preencher corretamente os dados e depositar nas urnas das lojas participantes da Liquidaqui. Importante que todo o cupom esteja devidamente preenchido, pois a campanha é certificada e os dados de cada cliente estarão devidamente protegidos. Logo após o sorteio, no dia 25 de setembro, os não contemplados serão incinerados.

Quem preferir participar da Liquidaqui comprando online também concorrerá ao show de prêmios. A cada R$ 50, o cupom será entregue em casa junto com o produto. Depois é só preencher e levar até uma das urnas das lojas participantes.

Artista Nacional

O sorteio desta edição da Liquidaqui será em grande estilo, com direito a show nacional. Para a grande festa de encerramento da Liquidaqui 2022, está confirmado o show do cantor Murilo Huff, no espaço da Associação Amigos da Fundação Mato Grosso, na avenida Poguba.

Além de garantir descontos especiais, os consumidores poderão adquirir ou concorrer a ingressos nas lojas participantes. Cada lojista poderá ofertar sua cota de ingressos de forma a aumentar o fluxo de clientes na loja, da maneira como preferir.

Muitos lojistas já confirmaram que farão sorteios paralelos ou contemplarão clientes que comprarem acima de determinado valor. Outros ainda estão se definindo pelo melhor método em seu negócio. O objetivo é fazer com que o espetáculo de grande porte seja mais um atrativo nas vendas.

Para os consumidores, a dica é participar da Liquidaqui para ter a chance de conferir de perto o show de Murilo Huff. Também pontos de venda serão disponibilizados, mas com quantidade limitada de ingressos disponíveis.

Liquidaqui 2022, de 01 a 17 de setembro. Participe!

Realização:

CDL de Rondonópolis

Apoio:

Prefeitura Municipal de Rondonópolis

Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR)

PM-MT

Rondon Plaza Shopping

Sebrae –MT