Prefeitura de Juscimeira divulga data e atrações nacionais da 15ª Festa da Pamonha

A equipe da Administração Municipal reuniu-se, na manhã desta terça-feira (27) com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para definir os últimos detalhes da estrutura e segurança do evento mais delicioso da Região Sul do Estado. A 15ª Festa da Pamonha acontecerá nos dias 7 e 8 de outubro, com os portões liberados a partir das 19 horas. A entrada, é 1 Kg de alimento não perecível, não obrigatório.

“Estamos muito contentes em mais um ano poder realizar a festa mais esperada da região, a qual proporciona diversão, movimenta a economia local e projeta o turismo do nosso município. Para este ano, nós iremos trazer a cantora Yasmin e a dupla João Bosco e Vinícius, na sexta (7/10) e atrações regionais no sábado (8/10)”, informou o prefeito Moisés dos Santos.

O projeto da super estrutura, como todos os anos, está dentro das normativas exigidas pelos agentes fiscalizadores para proporcionar segurança e conforto para o público, sendo que no local terá a bases da PM, do Corpo de Bombeiros/Samu e com profissionais da Saúde.

Ao todo, 13 barracas serão exclusivas com produtos preparados com o milho, sem faltar o carro chefe do evento, a pamonha. Também terá outras seis barracas com alimentação diversificada e barracas de bebidas.

Para que mais um ano a Festa da Pamonha seja um sucesso, várias pessoas estão envolvidas, entre elas as equipes das secretarias municipais de Turismo, Indústria e Comércio; da Família e Bem Estar; Assistência Social; e Projetos e Convênios.