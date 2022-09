Prefeitura de Rondonópolis leva qualificação para reeducandas da Cadeia Pública Feminina

A Prefeitura de Rondonópolis deu início, na tarde de segunda-feira (12), ao curso de massagem para as reeducandas da Cadeia Pública Feminina. A ação, que faz parte do projeto Reconstruindo Futuro II, é realizada pelas Secretarias Municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Promoção e Assistência Social, em parceria com Obra Kolping.

Conforme a secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação Neiva de Col, o objetivo da ação é de qualificar as reeducandas para que aprendam uma profissão, afim de que tenham melhores oportunidades para garantir emprego e renda com dignidade quando estiveram fora da unidade prisional.“Esse é o primeiro curso do projeto Reconstruindo o Futuro II que estamos trazendo para dentro da Cadeia Pública, visando contribuir à reinserção social das detentas, por meio da qualificação profissional”, disse a secretária Neiva.

Um grupo de 20 reeducandas foi selecionado pela equipe técnica da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis para participar deste primeiro curso de massagem, que terá a duração de 80 horas e as aulas serão realizadas de segunda a sexta , das 13h às 16h30. No encerramento do curso, as reeducandas receberão seus certificados.

Integrante da direção da Obra Kolping, padre Aladin ressaltou a importância da realização do curso de qualificação profissional para ressocialização das reeducandas da Cadeia Pública Feminina. “É importante trazermos cursos como estes para que elas aprendam uma profissão, possam voltar para a sociedade e garantam emprego e renda com dignidade”, comenta.

É o que acredita uma das reeducandas participantes selecionadas pela diretoria para fazer o curso. “É muito importante, pois é um curso que vai dar para usar lá fora, pois saímos sem perspectiva nenhuma, temos que começar do zero e este aprendizado é um recomeço”, afirmou.

Além de permitir uma fonte de renda que irá ajudá-las no sustento de suas famílias quando conquistarem a liberdade, a secretária municipal de Promoção e Assistência Social, Fabiana Perez, por sua vez, destacou também que a capacitação das internas da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis contribui para o processo de humanização e busca ampliar as possibilidades de inserção social dessas mulheres.

A secretária municipal de Governo, Ione Rodrigues, comentou que a intenção da Prefeitura de Rondonópolis é de que várias outras capacitações sejam oferecidas no local. “É só o começo, estaremos vendo a possibilidade de realizar outros cursos de capacitação para vocês. É uma preocupação de prefeito e a vontade dele é contribuir para promover a reinserção social de vocês mulheres que estão aqui, para que quando saírem daqui possam ter novas possibilidades”.

Representante na aula inaugural do prefeito José Carlos do Pátio, que está viajando, o secretário municipal de Infraestrutura, Vinicius Amoroso, adiantou que o chefe do executivo rondonopolitano já determinou que sejam realizados estudos técnicos para que seja construído um espaço dentro da cadeia pública, com intuito de servir como “salão de beleza”, para as aulas de capacitação dos cursos de maquiagem, entre outros. “O prefeito já determinou este estudo para estarmos fazendo esta parceria para viabilizar a construção deste espaço”.