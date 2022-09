Prefeitura e Cáritas ofertam mutirão de beleza do cabelo feminino

A Prefeitura de Rondonópolis em parceria com o Centro Multiuso Padre Lothar – Cáritas Diocesana de Rondonópolis oferta atendimentos de beleza para o público feminino nesta quinta-feira (8).

O mutirão de beleza do cabelo feminino acontecerá das 7h às 17h oferecendo serviços de coloração, corte e alinhamento de cabelo comprido. O atendimento é por ordem de chegada no endereço da Cáritas, Avenida João XXIII, 3324 na Vila Operária.

Os serviços serão feitos pelos alunos do curso de cabelereiro que são assistidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social e a organização das turmas feita pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciti).

De acordo com a secretária da Seciti, Neiva de Cól, essas iniciativas como o mutirão têm dois viés para o projeto de qualificação profissional. Primeiramente, a oferta do serviço às pessoas que precisam daquilo no momento e por questões econômicas não conseguem acessar. E, também proporcionar aos alunos momentos para praticar ainda mais a parte específica do curso após estudo de 400 horas-aula.