Prefeitura faz a entrega da Escola Albino Saldanha Dantas na Vila Goulart

A Prefeitura de Rondonópolis, atende mais um antigo anseio da comunidade da Vila Goulart ao concluir e entregar as obras de construção remanescente da Escola Municipal Albino Saldanha.

A região carecia de uma obra como essa há muito tempo, já que a construção da unidade anterior, datada de fevereiro de 1975, foi idealizada pelo pioneiro do bairro, Albino Saldanha Dantas, que vendo as dificuldades das crianças de se deslocarem até a escola, tendo que dar uma volta enorme pela BR-364, passando pela ponte sobre o Rio Vermelho até a escola mais próxima, se dispôs a doar um terreno à Prefeitura, com a condição que se construísse uma escola no local.

Todavia, passadas algumas décadas, a falta de manutenção e conservação, acabou deteriorando a estrutura, até que em 2018 uma parte da escola, mais especificamente uma sala de aula, desabou.

Então o vereador Adonias Fernandes juntamente com lideranças da época, procuraram o prefeito Zé do Pátio e lhe apresentaram a situação.

Estrutura

Conforme a diretora Lídia Grusegoch, a unidade escolar atende atualmente 168 crianças distribuídas em duas turmas: educação infantil com crianças de 4 e 5 anos de idade e, ensino fundamental com crianças de 6 a 12 anos. Ela dispõe de uma grande estrutura com seis salas de aulas; uma sala de leitura, diretoria, secretaria, sala dos professores, almoxarifado, arquivo, 2 banheiros para funcionários (M.F.), 2 banheiros alunos (M.F.); cozinha, área de serviço, despensa; depósito de material de limpeza (DML), vestiário, pátio e ainda uma quadra poliesportiva coberta.