PRF apreende carga milionária de drogas e gera prejuízo de aproximadamente R$ 62 milhões ao crime

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 450 kg de entorpecentes, nesta terça-feira (6), na BR-364, em Alto Garças (MT).

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização a um caminhão, o qual o motorista informou que estava transportando papelão prensado e que carregou em São José dos Quatro Marcos/MT, com destino a Osasco/SP.

Questionado a respeito da viagem, apresentou respostas desconexas e demasiado nervosismo, informando inclusive que se perdeu na rota, apesar de ter afirmado que conhecia o trajeto e que já teria feito diversas viagens por esse trecho.

Com isso, foi feita uma busca por todo o veículo com auxílio do cão farejador da PRF (K9 Rango), a fim de tentar localizar algum ilícito que pudesse estar escondido, sendo indicado pelo cão a presença de droga por dentro dos fardos prensados de papelão.

Ao abrirem os fardos indicados, as equipes da PRF encontraram dentro deles diversos tabletes de drogas. Tendo em vista a carga ser de diversos fardos de papelão prensado sobrepostos uns aos outros, foi necessário levar o veículo até um local com ferramentas para que os entorpecentes pudessem ser retirados.

Com a abertura de toda a carga, foram localizados 444 tabletes de drogas, um total de 354 kg de pasta base de cocaína e 106 kg de cocaína.

Diante dos fatos, o homem foi detido, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Civil de Alto Garças/MT para as providências que o caso requer.

Com essa apreensão o prejuízo gerado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 62 milhões.