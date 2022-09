PRF apreende mais de 18kg de pasta base escondidos em tanque de combustível

Em patrulhamento contra o tráfico de drogas, armas e munições, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante um casal e apreendeu mais de 18 kg de pasta base de cocaína escondidos no tanque de combustível de um automóvel, na noite deste sábado (10), no km 211 da rodovia federal BR-364, em Rondonópolis.

Segundo as informações, após a ordem de parada ao carro em que seguia o casal, ambos demonstraram muito nervosismo diante da abordagem policial. A mulher chegou a omitir o nome e juntos, a dupla caiu em contradição ao responder as perguntas das equipes. A mudança de versões alertou a patrulha.

Em revista ao automóvel, os policiais notaram que o banco traseiro do veículo estava fora dos padrões, indício de manipulação, além de um forte cheiro de álcool no interior do carro. Embaixo do banco traseiro do carro fica o tanque de combustível, também com sinais de adulteração.

Dentro do tanque, a PRF localizou os tabletes de droga, pouco mais de 18 kg. Toda a substância, assim como o casal preso em flagrante, foram encaminhados à Polícia Judiciária Civil.