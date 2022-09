PRF apreende mais de 70kg de entorpecentes na BR-070

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira (21), no km 08 da BR-070 em Barra do Garças – MT, mais de 70 kg de entorpecente. Equipes da PRF abordaram um veículo vermelho ocupados por dois indivíduos.

Ao serem questionados sobre a viagem, informaram que saíram de Sapezal-MT e iriam até Goiânia-GO comprar roupas, porém o condutor não era habilitado.

A equipe então iniciou uma fiscalização minuciosa no veículo em busca de outras irregularidades, nada foi encontrado, e então, foi solicitado algum condutor habilitado para que retirasse o veículo.

O condutor informou que possuía um amigo na cidade de Barra do Garças que poderia conduzir o veículo. Quando o amigo do condutor chegou ao local, aparentava muito nervosismo, com as mãos trêmulas e gaguejando ao falar.

Questionado de onde conhecia os ocupantes do veículo, informou que morava em Sapezal e também estava viajando para Goiânia. Que havia deixado o veículo que conduzia num posto de combustível retornado ao local de fiscalização da PRF para auxiliar a liberação do veículo.

Por fim, acabou mudando a versão da localização do veículo e teria voltado ao local de fiscalização em um mototáxi. Questionado, novamente, sobre alguma irregularidade no veículo, entrou em contradição e acabou confessando que no carro que deixou estacionado continha ilícitos.

As equipes da PRF deslocaram-se até o local informado e encontraram dentro do porta malas do veículo malas com 70 tabletes de entorpecentes.

Ao total foram apreendidos cerca de 20 kg de pasta base de cocaína e 54 kg de cocaína.