Produção de leite em Mato Grosso recua por falta de chuva

Os fatores sazonais impactam diretamente a produção de leite no país, que costuma transitar da entressafra para a safra de acordo com o início das chuvas, que se efetivará na primavera. Assim, foi observado, até o momento, a menor captação de leite para julho da série do Imea, com registro de índice de 41,31 para o mês.

No entanto, de acordo com os dados do Tempo-Campo, as chuvas para os próximos 30 dias poderão acumular de 0 a 25 mm no noroeste, norte e parte do médio-norte de Mato Grosso.

Ademais, a tendência das precipitações segundo o NOAA é de chuvas acumuladas acima da média em grande parte do estado, acarretando a melhora da qualidade da alimentação animal e, consequentemente, aumento da produção de leite.

Dada essa conjuntura, a expectativa para o preço pago ao produtor para os próximos meses é de recuo com a retomada das águas em Mato Grosso.

Alta: devido ao aumento do preço da matéria-prima, o preço do leite UHT subiu 32,14% ante a jun.22 e fechou a média em R$ 7,40/l em MT. Elevação: com o avanço da entressafra e oferta limitada no campo, o preço do leite pago ao produtor Cepea-Brasil, avançou 11,93% ante a jul.22 e atingiu média de R$ 3,57/l.

Análise

Segundo os dados da Secex, a balança comercial de lácteos no Brasil atingiu déficit de US$ 54,38 mi em jul.22, aumento de 26,25% ante a jun.22.

Diante da forte redução na captação de leite no 1º sem.22, a aquisição de lácteos do mercado externo foi estimulada e corroborou para o aumento do déficit da balança comercial de lácteos.

Assim, as importações totais de lácteos registraram valor de US$ 60,26 mi, elevação de 24,22% no comparativo mensal e de 69,05% ante a jul.21. Ademais, as exportações apresentaram crescimento de 8,11% de jun.22 para jul.22 e somaram US$ 5,87 mi, contudo esse valor foi 18,15% inferior ao de jul.21.

O momento é desafiador para o segmento lácteo, visto que a oferta mundial de leite tem se elevado e pressionado os patamares de preços internacionais, uma vez que o GDT (Global Dairy Trade) registrou decrescimento de 2,90% nas cotações internacionais de leite em pó entre a 1ª e a 2ª quinzena de ago.22, cenário que, somada a entressafra, pode estimular as importações de lácteos para agosto.