Produtor doa R$ 1 milhão e “rei do gado” de Rondonópolis R$ 500 mil para campanha de Bolsonaro

Das doações para a campanha à reeleição do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), nomes fortes dentro do agronegócio mato-grossense figuram como os principais patrocinadores do projeto político em 2022. O maior doador de campanha é o produtor rural de Campo Novo do Parecis, Oscar Luiz Cervi, que desembolsou exatos R$ 1 milhão.

A lista de doadores consta na página do sistema DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral. Também do agronegócio, o “rei do gado”, Celso Gomes dos Santos, de Rondonópolis, doou R$ 500 mil para a campanha.

Dos R$ 17,9 milhões destinados à campanha eleitoral, Bolsonaro dispõe de R$ 10 milhões do chamado fundo eleitoral. O restante parte de doações. Os maiores financiadores individuais são de Mato Grosso.

Ainda na lista, o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, doou R$ 501 mil. Era o maior doador, até entrar em cena Oscar Cervi.

Na comparação, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu até este momento R$ 66,8 milhões de doações, a maior parte do fundo eleitoral: exatos R$66.708.023,00. Fora este recurso, um financiamento coletivo no valor de R$ R$175.285,23 e duas doações individuais nos valores de R$ 513,13 e R$ 300, respectivamente.