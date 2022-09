Programa de qualificação já ofertou 111 cursos gratuitos à população de Várzea Grande

O programa Qualifica + VG tem impulsionado cada vez mais a inserção de pessoas no mercado de trabalho e a oferta de cursos profissionalizantes tem sido um ponto essencial na mudança de vida daqueles que buscam capacitação. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social tem investido neste cenário que vem transformando a vida de centenas de pessoas.

Criado em fevereiro deste ano, o programa Qualifica + VG já computou 111 cursos de formação profissional e em diversas áreas de atuação. Dezenas de cursos, de baixa, média e longa duração já foram realizados no decorrer do ano, outros estão em atividade e tem ainda abertas inscrições para tantos outros cursos que serão realizados até o final de ano.

“Estamos muito felizes porque todos os cursos oferecidos têm tido grande procura, a exemplo do técnico de enfermagem que bateu recorde de inscrições, o que fez com que a instituição parceira da ação ampliasse o número de vagas ofertadas para a população local”, informou a titular da pasta, Ana Cristina.

A perspectiva, de acordo com a secretaria, é que até o final do ano sejam realizadas no município cerca de 200 cursos, beneficiando mais de 5 mil famílias. “A capacitação profissional é o caminho mais eficaz para a transformação social, por isso é importante que as pessoas busquem junto aos CRAS de sua região, informações sobre os cursos que estão sendo oferecidos, qual o período de inscrição, o tempo de duração, e a disponibilidade de tempo para realizar a formação”.

De acordo com o coordenador do Núcleo de Qualificação Profissional da Secretaria de Assistência Social, Jovanil Flores da Silva, para este mês de outubro estão abertos novos cursos, dentre eles: Cuidador de Idosos, Assistente de Recursos Humanos, Produção de Bolos e Tortas, Pizzaiolo, Aperfeiçoamento de Garçom, Assistente de Recursos Humanos e Maquiador.

“Todos esses cursos estão sendo ofertados pelo Senac e as inscrições estão abertas. Vale lembrar que o interessado deve procurar os CRAS existentes em sua região para saber se esses cursos estão disponíveis em sua localidade. Vale destacar também que são cursos cuja carga horária varia de 40 a 500 horas e vagas limitadas”, alertou.

Para o mês de novembro o programa Qualifica + VG, em parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) estarão ofertando, os cursos de Jardineiro, Conservas de Hortaliças, Produção de Derivados do Queijo e Leite. “As inscrições também estão abertas e as vagas limitadas. Os respectivos cursos terão carga horária de 40 horas e serão realizados em período integral”, completou o coordenador.