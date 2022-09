Quatro pessoas ficam feridas após carro sair da pista durante tentativa de ultrapassagem

Quatro pessoas ficaram feridas após um veículo sair da pista e tombar na MT-358, entre as cidades de Tangará da Serra (MT) e Campo Novo do Parecis (MT), na manhã desta segunda-feira (19).

Conforme informações, o motorista do carro tentou fazer uma ultrapassagem e quando percebeu que não dava tempo, como forma de evitar uma colisão acabou saindo da pista.

Quatro viaturas estiveram no local para fazer o resgate, sendo duas viaturas do SAMU, uma da Via Brasil que é a concessionária que administra a rodovia e uma viatura do Corpo de Bombeiros.

O motorista e 3 mulheres que estavam no carro foram encaminhados para o Hospital em Tangará da Serra.

Uma das mulheres chegou a ficar presa às ferragens e foi retirada pelos Bombeiros.