Quatro vítimas, uma gestante, ficam feridas após colisão entre motocicletas no Alfredo de Castro

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira, na rua Pedro de Lara, no bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis. Quatro vítimas foram atendidas pelas equipes do Samu e encaminhadas com múltiplas escoriações para o Hospital Regional.

Segundo as informações, um casal seguia pela via quando acessou uma rotatória. O marido e a esposa, uma jovem de 18 anos, gestante, foram atingidos em cheio pela outra motocicleta, que surgiu na contramão. Nela também estava um casal, ambos menores de idade.

A batida foi violenta. Duas ambulâncias do Samu deslocaram para o atendimento às vítimas. A jovem grávida aparentava um ferimento mais grave em um dos pés. O marido, uma lesão mais séria em um dos cotovelos.

Do casal da outra moto, o menor foi atendido com dores e lesões na região do tórax. A garupa, de 15 anos, também ficou ferida.

À reportagem, moradores da região reclamam de falta de sinalização no trecho, que segue recebendo obras da Prefeitura.