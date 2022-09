Record tem pré-estreia de “A Fazenda” nesta segunda – feira

Na noite desta segunda-feira, após a exibição de “Amor Sem Igual”, a Record irá disparar os trabalhos da 14ª “A Fazenda”, em sua pré-estreia, com uma edição especial.

Além de mostrar a entrada dos 20 participantes já selecionados, que ocorreu neste último domingo, outros quatro, ao vivo, serão anunciados e confinados no Paiol. Um deles, entre duas mulheres e dois homens, nesses três próximos dias será escolhido pelo público, em votação, para também entrar no jogo e se juntar aos demais, na quinta-feira, como 21º peão.

O programa desta noite, já sob o comando de Adriane Galisteu, reserva ainda uma dinâmica surpresa, com a participação de alguns jornalistas e os 20 já definidos, colocando em jogo um prêmio, que será disputado entre os confinados.

Vale recordar que, na coletiva do “Hoje em Dia”, foram revelados os nomes de Deolane Bezerra, Iran Malfitano, Ellen Cardoso (Moranguinho), Anny Bergatin (Ruivinha de Marte), Deborah Albuquerque e Thomaz Costa. Depois, no final do “Ilha Record”, dois outros, a ex-BBB Kerline Cardoso e Tiago Ramos, além de Bia Miranda, a neta de Gretchen, anunciada no “Programa de Todos os Programas” para o Paiol.

Tudo pronto para a disputa, que certamente irá mexer com o público nesses próximos três meses.