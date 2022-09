Recorte de pesquisa Ipec mostra Mauro com 74% e Márcia com 19%

A pesquisa do Instituto Ipec (ex-Ibope), divulgada pela TV Centro América na última semana, mostra que o governador Mauro Mendes (União) deve ser reeleger no primeiro turno, com 74% dos votos válidos.

Márcia Pinheiro (PV) vem em seguida, com 19% dos válidos; seguida por Marcos Ritela (PTB), com 5% e Moisés Franz (PSOL), com 2%. Os votos válidos são aqueles que excluem brancos e nulos (confira o gráfico abaixo).

“Essa pesquisa nos dá ânimo para continuar a nossa caminhada, com fé em Deus e trabalhando para melhorar a vida de todos os mato-grossenses e, principalmente, a vida de quem mais precisa”, afirmou Mendes.

Esse foi o segundo levantamento do Ipec. O instituto ouviu 800 pessoas e foi realizado entre os dias 12 e 14 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos.

A pesquisa foi contratada pela Rede Matogrossense de Comunicação e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo MT-07150/2022 e no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo Nº BR-02907/2022.

Na pesquisa anterior, feita entre os dias 28 e 30 de agosto, Mauro tinha 72% dos votos válidos; Marcia, 18%; Ritela tinha 8%; e Moisés Franz aparecia com 2%.