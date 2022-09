Rede de supermercados faz processo seletivo para mais de 40 vagas de trabalho em Rondonópolis

A rede de Supermercados Comper, que deve inaugurar a sua primeira loja em Rondonópolis no próximo mês, segue com o processo seletivo à contratação de trabalhadores para diversas funções. O processo seletivo para preenchimento de mais de 40 vagas será feito no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Alfredo de Castro, no próximo dia 15, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

“Já foram feitas outras três seletivas para a contratação de trabalhadores para o Comper. Tinham mais de 100 vagas e ainda restam mais de 40. Estaremos realizando agora a quarta e última seletiva na próxima quinta lá no Cras Alfredo de Castro para preencher estas vagas”, disse a secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Neiva de Cól.

As entrevistas dos candidatos serão realizadas pela equipe de Recursos Humanos da empresa pertencente ao Grupo Pereira, um dos maiores do setor alimentício do país. A organização da seletiva tem o apoio da Prefeitura de Rondonópolis, por meio das secretarias municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação, de Promoção e Assistência Social e de Desenvolvimento Econômico.

As oportunidades são para as funções de atendente de açougue, repositor, auxiliar de perecíveis, cartazista, conferente, técnico s em hortifruti, técnico de manutenção , peixeiro, vigia, auxiliar de prevenção, pizzaiolo e auxiliar de tesouraria.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ser maiores de 18 anos e comparecer aos locais de entrevista levando documentos pessoais e currículo.

Os benefícios incluem, segundo a responsável pelo Recursos Humanos do Grupo Pereira para Mato Grosso, Andreine Tosta, além do salário conforme a convenção coletiva, acréscimos por produtividade para alguns cargos, possibilidade de ascensão e, ainda, plano odontológico, seguro de vida, vale-transporte e alimentação para todos os cargos.