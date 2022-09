Rondonópolis e cidades de outros 10 estados terão acesso a recurso para a continuidade de obras

Vinte e cinco cidades de onze estados brasileiros vão receber, juntas, mais de R$ 11,6 milhões para a continuidade de obras de saneamento básico. São empreendimentos de esgotamento sanitário, saneamento integrado, abastecimento de água, manejo de águas pluviais e estudos e projetos nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

O maior repasse – de mais de R$ 1,6 milhão — será destinado à cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para obras de drenagem urbana sustentável nos Córregos Jatobá e Olaria.

Também em Minas Gerais, Sete Lagoas contará com mais de R$ 604 mil para a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da sede municipal.

Já Viçosa terá R$ 540 mil para a mesma obra e Itaúna contará com mais de R$ 85 mil para a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da sede municipal. Por fim, Muriaé vai receber R$ 61 mil para drenagem urbana sustentável na sede municipal.

Bahia

Na Bahia, a capital, Salvador, vai contar com R$ 845 mil para a canalização e revestimentos na calha dos rios Jaguaribe e Canal Mangabeira, com obras de arte e vias marginais, além da elaboração de estudos preliminares, projetos básicos e executivos para macrodrenagem em diversas bacias hidrográficas do município.

Já Lauro de Freitas terá à disposição mais de R$ 455 mil para obras de saneamento integrado no bairro Quintas do Picuaia.

Ceará

No Ceará, a cidade de Horizonte vai contar com mais de R$ 226 mil para a ampliação da segunda etapa do SES na sede municipal. Já Sobral receberá mais de R$ 96 mil para a ampliação do SES nos Bairros Padre Ibiapina, Domingos Olimpio e Pedro Mendes Carneiro (Cohab III).

Goiás

Em Goiás, a capital Goiânia vai contar com mais de R$ 1,1 milhão para a ampliação do SES da cidade. Para o Novo Gama, serão destinados mais de R$ 163 mil para obras de saneamento integrado da região Lunabel (bairros América do Sul, Alphaville Paiva e Lunabel 3C).

Pará

No Pará, a cidade de Belém receberá mais de R$ 416 mil para elaboração de estudos e projetos de engenharia para esgotamento sanitário da segunda etapa da ETE Una. Para Monte Alegre, serão destinados R$ 77 mil para a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) na sede municipal. Já Santarém vai contar com R$ 81 mil para a ampliação do SAA no Setor Nova República, Zonas 1, 2, 3, 4, 5 e Livramento.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, Porto Alegre vai receber mais de R$ 928 mil para a ampliação do sistema de macrodrenagem da bacia do Arroio da Areia, com implantação de reservatórios de detenção.

Rondônia

Em Rondônia, Ji-Paraná terá à disposição mais de R$ 1 milhão para a ampliação do SES da sede municipal. Já Vilhena contará com mais de R$ 382 mil para a Implantação do SES no perímetro urbano da sede municipal.

Santa Catarina

Em Santa Catarina, a cidade de Itapema vai contar com mais de R$ 200 mil para obras de implantação de sistema de drenagem urbana em diversos bairros.

Sergipe

No estado de Sergipe, a cidade de Lagarto vai contar com mais de R$ 1,3 milhão para ampliação do sistema integrado de abastecimento de água da Adutora do Piauitinga. Já a capital, Aracaju, vai ter mais de R$ 183 mil para ampliação do SES na zona norte da cidade.

São Paulo

Em São Paulo, o município de Botucatu terá à disposição mais de R$ 676 mil para drenagem urbana sustentável nos Córregos Lavapés, Água Fria, Cascata, Antártica e Tenente. Já São Carlos vai contar com mais de R$ 264 mil para a ampliação do SES da sede municipal, segunda etapa da primeira fase, e da ETE Monjolinho.

A cidade de São Paulo vai receber mais de R$ 197 mil para a construção de reservatórios de controle de cheias na Bacia do Córrego Aricanduva. E para Carapicuíba, serão destinados R$ 16 mil para a ampliação do SES do município.

Mato Grosso

Por fim, o município de Rondonópolis vai contar com R$ 2,7 mil para a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) na sede municipal.