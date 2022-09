Rondonópolis recebe mais de R$ 200 milhões para obras

A realização de quatro obras estruturais em Rondonópolis (MT) foram anunciadas com a liberação de um valor que supera R$ 200 milhões em recursos de emenda parlamentar do senador Wellington Fagundes, do governo do Estado e da própria Prefeitura Municipal.

O anuncio foi feito durante uma reunião que contou com a participação do prefeito José Carlos do Pátio, Senador Wellington Fagundes e Secretário Estadual de Infraestrutura, Marcelo Padeiro.

Entre as obras anunciadas está a reestruturação das ruas, drenagem, pavimentação e melhorias em geral do Distrito Industrial. No local serão investidos R$ 68 milhões, sendo R$ 50 milhões da prefeitura e R$ 18 milhões do governo do Estado.

Outros R$ 53,6 milhões serão liberados para a pavimentação do Parque Sagrada Família e uma avenida lateral ao Distrito Industrial Augusto Razia. Deste total, R$ 19 milhões são frutos de emenda do senador Wellington Fagundes e o restante será dividido entre a Prefeitura Municipal e o governo do Estado.

Durante a reunião o Secretário Marcelo Padeiro citou ainda um investimento no valor de R$ 55 milhões para a reestruturação total do Anel Viário.

Do valor, R$ 20 milhões são de emenda do senador Wellington Fagundes, R$ 20 milhões do governo do Estado e R$ 15 milhões da Prefeitura de Rondonópolis.