Rondonópolis registra aumento de 26% nas exportações

Com aumento de 26% em relação a 2021, Rondonópolis ultrapassa U$ 2 bilhões em exportações entre janeiro e agosto deste ano. Os dados são do Ministério da Economia e colocam Rondonópolis como maior exportador de Mato Grosso em 2022. No total, as exportações atingiram U$ 2.099,26 bilhões.

As exportações de Rondonópolis no período representaram 9,7% do total exportado por Mato Grosso. No Brasil, a cidade é a 15ª que mais exportou, o que representa 0,9% do total de exportações de todo o país.

Os dados mostram ainda que Rondonópolis também é a cidade que mais importa em Mato Grosso. Entre janeiro e agosto deste ano, as importações chegaram a U$ 1.794,66 bilhão, crescimento de 198,8% com relação ao mesmo período de 2021. Esse montante representa 43,6% do total de importações de Mato Grosso e 1% das importações brasileiras no mesmo período. Rondonópolis é o 25ª Município que mais importa no Brasil.

Com U$ 2.099,26 bilhões em exportações e U$ 1.794,66 bilhão em importações, o superávit da balança comercial registrado por Rondonópolis em oito meses de 2022 é de U$ 304,69 milhões.

Somente em agosto, as exportações somaram U$ 268 milhões, valor 15,5% maior que o de agosto de 2021. Já, o total das importações no mesmo mês foi de U$ 201 milhões, aumento de 47,9% com relação ao ano passado.

Maiores compradores

O maior volume das exportações de Rondonópolis tem como destino os países asiáticos. A China é o maior comprador de produtos exportados pela cidade no período. Um total de U$ 642 milhões foram exportados para a China, aumento de 20,9% com relação a 2021.

Rondonópolis também passou a exportar mais para a Tailândia em 2022. Com aumento de 49% no total exportado para o país, as exportações somaram u$ 414 milhões. A Indonésia foi o terceiro país que mais recebeu produtos exportados de Rondonópolis, chegando a U$ 239 milhões, porém o valor é 6,8% menor que o registrado no ano passado.

Já, no oriente médio, o Irã figura como quarto maior importador. Para o Irã foram exportados um total de U$ 202 milhões entre janeiro e agosto, crescimento de 230,2% com relação ao mesmo período do ano anterior.

Importações

Entre os países que mais exportaram para Rondonópolis no período estão Canadá, Rússia, Marrocos e EUA. Do Canadá foram importados um total de U$ 446 milhões, aumento de 340,7% com relação a 2021.

O segundo maior volume de importações veio da Rússia. Do país europeu foram importados U$ 300 milhões, crescimento de 111.8% em comparação a 2021. Também com aumento nas importações, o Marrocos importou um total de U$ 227 milhões para Rondonópolis, montante 433,1% maior que o do ano passado.

Ainda entre os maiores exportadores para Rondonópolis para está os EUA. Foram importados 209,9% a mais em relação ao ano passado, um volume total de U$ 219 milhões.

Soja e fertilizantes

A torta e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja foi o principal produto exportado por Rondonópolis e representou 48% do total exportado entre janeiro e agosto. A soja, mesmo triturada figura como segundo produto mais exportado, representando 33% do volume de exportações.

O milho representa 5,8% das exportações de Rondonópolis, seguido da carne bovina, mesmo congelada (5,4%) e do óleo de soja (3,9%).

Já os fertilizantes (adubos) são os principais produtos importados por Rondonópolis. Os adubos potássicos representam 49% das importações, os adubos contendo dois ou mais produtos fertilizantes (29%) e os adubos azotados (14%).