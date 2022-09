Rota entre Campinas (SP) e Orlando (EUA) ganhará nova frequência em dezembro

Entre os dias 1º de dezembro de 2022 e 27 de fevereiro de 2023, para atender ao período de alta temporada, a Azul vai aumentar a oferta de voos para os Estados Unidos. A companhia passará a ofertar mais um voo partindo do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), para a cidade de Orlando, na Flórida, totalizando dois voos diários.

“A oferta de mais um voo para Orlando, um dos destinos mais procurados de nossa malha, busca atender a demanda de alta temporada de final de ano e oferecer mais uma opção de voo para nossos Clientes, já que a cidade é reconhecida por seus atrativos turísticos para todas as idades”, justifica Vitor Silva, gerente de Planejamento de Malha da Azul.

Com isso, serão duas saídas diárias de Viracopos, às 9h e às 23h, com pouso em Orlando programado para às 16h10 e 6h10, respectivamente. No sentido contrário, os voos partirão de Orlando às 8h40, com chegada em Viracopos às 19h25, e às 19h45 com chegada em Viracopos programada para 06h30. As passagens já estão disponíveis em todos os canais oficiais da companhia.