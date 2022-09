Santa Casa protesta e alega repasses atrasados desde 2020; Secretária acusa filantrópico de pressão em momento político

A guerra de narrativas entre a Santa Casa de Rondonópolis e a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (14). Representantes do hospital filantrópico e da organização SOS Santa Casa foram à sessão ordinária da Câmara. Munidos de uma série de documentos, alegam repasses de recursos federais não feitos pelo Poder Executivo ao hospital desde meados de 2020, ápice da pandemia. Os recursos, alega, são oriundos de serviços prestados no combate à Covid-19, custeados sem a devolutiva do Município, a recebedora das verbas federal e estadual.

À imprensa, a Santa Casa de Rondonópolis emitiu uma nota oficial, a mesma apresentada aos vereadores alvos da mais recente pressão. “Mais uma vez, a Santa Casa Rondonópolis precisa buscar ajuda das autoridades para receber pagamentos de recursos federais retidos pela prefeitura de Rondonópolis, mais especificamente valores que deveriam ser pagos por serviços prestados durante a pandemia do COVID-19”, diz o texto. Ainda segundo o hospital, tais documentos “comprovam os descontos indevidos feitos pela prefeitura de Rondonópolis, que somam R$ 12.383.400,00 (doze milhões, trezentos e oitenta e três mil e quatrocentos reais)”.

Os chamados descontos se deram no montante repassado periodicamente pela Prefeitura -verbas federal, estadual e municipal- à Santa Casa, entre 2020 e 2022. “Tal montante, é referente a recursos emergenciais destinados pelo Governo Federal para o atendimento aos pacientes durante a pandemia do Covid-19, já repassados à Prefeitura de Rondonópolis desde junho de 2021 e, desde então, retidos indevidamente”, segue a nota. Abaixo, a tabela apresentada pelo hospital.

Na Casa de Leis, os nervos afloraram. O motivo: a repercussão de um documento apresentado ainda em julho pelo vereador Subtenente Guinancio (PSDB), prevendo a obrigar a Prefeitura a repassar valores à Santa Casa de Rondonópolis em no máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior a data do crédito repassado pelo ente federativo na conta do Município de Rondonópolis. Ocorre que o documento não tem, segundo o entendimento, validade jurídica.

A razão: não é competência da Câmara a criação deste tipo de projeto de Lei, mas, sim, exclusivamente, do próprio Poder Executivo, por ser tratar de questão orçamentaria. A tese de que o Legislativo havia, ao não apreciar a pauta, impedidos repasses revoltou parte da Casa de Leis. “Eu quero que alguém me mostre algum projeto em benefício da Santa Casa que nós não apreciamos em menos de 48 horas. As duas últimas sessões extraordinárias nesta Casa foram para atender a Santa Casa. Nós temos o dever e a obrigação de dar celeridade. O que eu não vou fazer é jogar para a plateia. Apresentar um projeto [em alusão a Guinancio] que é de competência do Poder executivo só pra dizer que fiz, sem que tenha eficácia nenhuma. A Santa Casa trabalha de forma séria, mas eu também trabalho de forma séria. Fora disso, é perda de tempo”, rebateu o presidente da Câmara de Vereadores, Roni Magnani. Pouco antes da fala, o parlamentar discutia com a representação do hospital filantrópico presente na sessão.

“MOMENTO POLÍTICO”

Enquanto o clima seguia quente na Câmara, a secretária municipal de Saúde era atualizada das informações. À reportagem, ela listou e rebateu as pontuações feitas pela representação da Santa Casa. Izalba Albuquerque foi além, chamou a direção de “desentendida” e acusou de pressão em um momento político. “Mais uma vez ou as pessoas não entendem o que a gente fala e escreve, ou não querem entender. Ou ficam usando situações técnicas em momentos políticos. E eu fico me perguntado o porquê”, disse.

O vídeo foi enviado à reportagem. Nele, Izalba rebate a tese de dívida da Prefeitura com o hospital no caso dos descontos. “Todos os descontos que a SMS fez relacionados aos recursos da Santa Casa foram feitos através de uma comissão de avaliação composta por membros do Estado, da SMS, do Conselho Municipal de Saúde e da própria Santa Casa. Fiz questão de ler todas as atas e em nenhum momento tem questionamentos da Santa Casa sobre esses descontos. Isso me deixa perplexa”, afirma.

Conforme a secretária, os depósitos integrais eram feitos na conta do hospital referentes às diárias de UTI Covid “e depois a santa Casa faturava novamente essas diárias”. Diante disso, “era feito o desconto pra que não recebessem duplicidade”.

Ainda conforme Izalba, uma auditoria junto ao Ministério da Saúde foi pedida pela Prefeitura. “Se o Ministério mandar pagar, eu pago”.

