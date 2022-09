Segundo pesquisa, o número de fãs brasileiros de basquete triplicou na última década

O Brasil é o país do futebol, e disso praticamente ninguém pode discordar. Contudo, outras modalidades esportivas têm ganhado cada vez mais espaço em território tupiniquim. De acordo com a pesquisa Sponsorlink, realizada pelo Ibope Repucom, cerca de 52% dos brasileiros conectados à internet com 18 anos ou mais se dizem fãs de basquete, o que corresponde a 58 milhões de indivíduos. A Sponsorlink é realizada no Brasil desde 2013, e tem como intuito verificar os hábitos e comportamentos dos amantes de esportes.

Em 2013, na sua primeira edição, o estudo apontou que 38% dos brasileiros conectados se diziam amantes do basquete, o que na ocasião correspondia a 20 milhões de pessoas. Dessa forma, em somente 10 anos o montante de brasileiros que gostam da modalidade aumentou em 16 pontos percentuais, sendo que o volume de indivíduos praticamente triplicou, ao saltar de 20 milhões para 58 milhões.

“A modalidade tem se popularizado na última década e hoje figura entre os cinco esportes mais populares do país entre internautas. O volume atual de indivíduos conectados no Brasil que se declaram fãs de basquete equivale ao dobro de toda a população da Austrália”, explica o diretor do Ibope Repucom, Arthur Bernardo Neto.

TikTok e Instagram fomentam o crescimento de times brasileiros nas redes sociais

Extremamente populares entre os internautas mais jovens, o TikTok e o Instagram têm se mostrado ferramentas indispensáveis para o fomento dos clubes brasileiros nas redes sociais. De acordo com o Ibope Repucom, entre janeiro e agosto, a dupla representou 77% de participação em novos registros nas páginas dos clubes nas redes sociais. Sendo que o TikTok proporcionou 34% e o Instagram 43%.

No Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, lista feita pelo Ibope Repucom, 50 clubes foram analisados e juntos somaram 3 milhões de seguidores apenas em agosto. Sendo que as equipes que apresentaram um maior crescimento foram Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Vitória, totalizando 2 milhões de novas inscrições, ou 66% do total analisado no período.

O fato do Flamengo liderar o Ranking Digital dos Clubes Brasileiros não é novidade, já que o time carioca possui a maior torcida do Brasil e nas redes sociais o cenário não seria diferente, visto que o Rubro-Negro conta com 49 milhões de inscrições. Em agosto, o Mengão recebeu 1 milhão de novos seguidores, e apenas no Instagram esse número chegou a ultrapassar os 500 mil.

Já o Corinthians, segundo colocado no ranking geral e também de crescimento do mês de agosto, contabilizou 514 mil novos registros em suas redes sociais, e o Instagram representou 51% dos novos seguidores. Já no Facebook, o Timão atingiu uma marca inédita, ao alcançar 11 milhões de seguidores.

Grande rival do Corinthians, o Palmeiras ficou em terceiro lugar em agosto, já que conseguiu 200 mil novas inscrições no período, destacando-se os registros no YouTube e Instagram. Enquanto isso, o Santos, apesar de não estar disputando nenhum título nesta temporada, foi a equipe que teve o melhor desempenho no Tik Tok. A rede social angariou cerca de 68 mil inscrições para o time do litoral paulista, 42% das 160 mil novas inscrições registradas pelo Peixe.

O Vitória é aquele que mais surpreende no ranking, dado que há algum tempo o time baiano não vive um bom momento e atualmente disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, a torcida parece estar animada com o time, uma vez que em agosto o Vitória conseguiu em suas redes sociais 170 mil novos seguidores, e chegou à marca dos 1 milhão de seguidores no Instagram pela primeira vez em sua história.