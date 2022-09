Seis apostas de MT faturam R$ 13,4 milhões na Lotofácil

A Lotofácil da Independência, sorteada na noite de sábado (10), premiou seis apostas de Mato Grosso, quatro delas de Cuiabá.

Cada uma das apostas vai receber R$ 2.248.149,10, o que totaliza R$ 13.488.894 distribuídos em Mato Grosso. Ao todo a Lotofácil da Independência, que é realizada uma vez por ano, pagou R$ 177.603.778.9 em todo o País.

Em Cuiabá as apostas premiadas foram realizadas nas loterias Ponto da Sorte (bolão), Lotérica Tijucal (bolão), Lotérica Verdão (simples) e Lotérica Brasil (bolão). As outras apostas premiadas saíram para Figueirópolis do Oeste

Os números sorteados foram 01, 03, 05, 07, 08,09, 10, 11, 12, 15, 16,17, 20, 22 e 24.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece na segunda-feira (12).

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.