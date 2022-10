Sema aplica multa de R$10 mil a responsável por cachoeira tingida de azul

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) aplicou multa de R$10 mil pelo lançamento de sustância azul na água da cachoeira Queima-pé, em Tangará da Serra -MT. O acusado prestou esclarecimentos à equipe da Sema-MT nesta quinta-feira (29), e informou ser o responsável pelo lançamento de substância utilizada como corante para tingimento de cascatas e piscinas, denominada “Lago Azul”.

A ação foi enquadrada no artigo 62 do decreto federal 6514/2008, que define como infração ambiental “lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos”.

“SUCESSO NAS REDES”

A celebração foi postada pelo casal nas redes sociais e apagada após a repercussão negativa e a enxurrada de críticas. Internautas levantaram a suspeita de crime ambiental.

O assunto ganhou destaque nacional. Nas imagens compartilhadas pelo casal, uma substância colorante colocada na água fez com a queda ficasse na cor azul, indicado um bebê do sexo masculino.