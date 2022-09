Sema vistoria cachoeira tingida de azul durante chá revelação

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso (Sema) finalizou a vistoria feita na cachoeira Queima-Pé, em Tangará da Serra, que foi tingida de azul durante um chá revelação. Segundo o órgão estadual, não foi constatado alteração visual nos parâmetros físicos da água, como cor e odor, e não houve mortandade de peixes na região.

Contudo, a Sema apontou infração ambiental na ação. Um dos responsáveis pelo evento compareceu na sede do órgão para prestar esclarecimentos e afirmou não ter conhecimento que seria lançado produto para colorir a água. Ele atribuiu a responsabilidade aos familiares.

Pela infração, o caso é passível de multa. “Lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos”, diz o decreto federal nº 6.514/2008.

As multas e demais penalidades serão definidas e aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto.

“SUCESSO NAS REDES”

O Ministério Público de Mato Grosso (MP) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) irão investigar a realização de um chá revelação que tingiu a água da cachoeira Queima-Pé, em Tangará da Serra. A celebração foi postada pelo casal nas redes sociais e apagada após a repercussão negativa e a enxurrada de críticas. Internautas levantaram a suspeita de crime ambiental.

O assunto ganhou destaque nacional. Nas imagens compartilhadas pelo casal, uma substância colorante colocada na água fez com a queda ficasse na cor azul, indicado um bebê do sexo masculino. Agora, Sema e MP querem saber que tipo de produto foi colocado na água para atingir a coloração e se houve algum dano ambiental referente a material utilizado.