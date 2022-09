Senac abre 60 vagas para cursos gratuitos profissionalizantes no setor hoteleiro em Rondonópolis

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT), por meio do seu Centro de Educação Profissional (CEP) em Rondonópolis, está com inscrições abertas para os cursos de Recepcionista e Camareira em Meios de Hospedagem. No total, são 60 vagas abertas.

Os hotéis Comfort, Transamerica FIT, Horto, Serras, Rios e Piratininga já manifestaram à instituição interesse na contratação dos profissionais qualificados. Ainda apoiam as formações o Sindicato Intermunicipal dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado (SHRBS-MT).

O gerente do CEP Rondonópolis do Senac-MT, Cezar Romano, detalha os pré-requisitos de ingresso nos cursos.

“Para o curso de ‘Recepcionista em Meios de Hospedagem’ podem se inscrever pessoas a partir dos 16 anos de idade, cursando, no mínimo, o 1º ano do Ensino Médio. Já para o curso de ‘Camareira em Meios de Hospedagem’ a idade mínima de ingresso é de 18 anos, com Ensino Fundamental completo. Em ambos os casos é necessário apresentar comprovante de escolaridade, bem como os documentos pessoais”, explica o gerente.

Os cursos deverão ser iniciados no dia 26 deste mês e terão carga horária total de 160 horas-aula. As pessoas interessadas devem procurar a unidade do Senac-MT em Rondonópolis, localizada na rua Ponta Porã, número 565, no bairro Jardim Mato Grosso, nas proximidades da Avenida Lions Internacional. Ou entrar em contato pelos contatos (66) 3422-1939 ou (66) 9 9722-7135.