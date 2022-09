Sentindo-se sozinho? Confira 3 formas de vencer a solidão

A necessidade humana mais básica é a de querer conexões sociais, companheirismo e se sentir amado. Mas quando sentimos a ausência dessas coisas em nossa vida, acabamos vivenciando o sentimento de solidão. E isso é muito ruim.

Algumas situações do cotidiano, como um divórcio, um término, um amigo se mudando para outra cidade ou a morte de um ente querido, podem acabar afetando seu sistema e te deixando com a sensação de que está só, como se sua felicidade está indo embora com essa pessoa. Mas isso não é verdade!

Além de trazer aceitação em sua vida sobre o fato de que tudo é temporário e ninguém pode ficar ao seu lado para sempre, existem algumas coisas que podem ser feitas para lidar com a solidão. Confira, abaixo, algumas dicas que poderão te ajudar:

Saia de casa

Quando você estiver se sentindo sozinho, se esforce para sair de casa e socializar. Isso lhe dará a chance de mudar seu ambiente e, portanto, mudar automaticamente seus pensamentos e sentimentos.

Desconecte-se

Foque no mundo real. Ficar assistindo TV ou ‘passeando’ pelo Instagram, só aumentará sua sensação de solidão. Faça uma desintoxicação digital para se envolver de forma mais eficaz com as situações e as pessoas em sua vida.

Faça algo que ama

Para lidar com a solidão você precisa incluir na sua rotina algumas atividades que o fazem feliz. Ao realizar algo que gosta, irá experimentar uma sensação de positividade em relação à vida que está vivendo.