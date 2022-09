Ser humano

O ntem, na melhor companhia do mundo, a do meu neto Lucas, assisti ao novo filme da Walt Disney, Pinocchio. A obra é um “remake” do filme de 1940, baseado na obra do italiano Carlo Collodi. Valeu a pena.

A estória é linear. Nela, um velho artesão, Geppetto, interpretado por Tom Hanks, que perdera a esposa e o único filho, constrói um boneco de madeira, batizando-o de Pinocchio, e faz um pedido a uma estrela para que ele se torne em um menino de verdade. A fada azul realiza esse sonho e dá vida à marionete e torna um grilo falante sua consciência.

Pinocchio, então, descobre que não é um menino de verdade, e procura uma maneira de se tornar em um a fim de agradar seu pai. Ele é enviado pelo pai para escola e, no caminho, é enganado por uma raposa ladina que o convence a ser famoso, apresentando-se em um circo mambembe. O dono doa companhia circense o aprisiona e o explora, mas ele consegue fugir com a ajuda de uma das integrantes do circo e do grilo falante, mas cai em outra roubada.

Ele é “colhido” quando rumava para a casa do pai por um homem que lega crianças pelas ruas para as levar a uma ilha encantada onde tudo é possível. Lá, descobre que a ilha carrega um feitiço e transforma as crianças em burros, que são vendidos pelo coletor de crianças para trabalho nas minas de sal. Ele escapa de lá também, mas, ao voltar para casa, nota que seu pai a tudo vendeu tudo para comprar um barco a fim de ir buscá-lo na tal ilha de que escapou.

Ele, então, com a ajuda da gaivota Sofia acaba por encontrar Geppetto em mar aberto e, ao subirem na pequena embarcação, são engolidos por um enorme monstro marinho. No interior do peixe, eles acendem uma fogueira com os restos de navios que lá estão fazendo com que o peixe os espirre para fora. Ao perceber que seu “lanche” escapou, o monstro persegue o barco, mas Pinocchio, bate os pés na água com muita rapidez, impulsionando-o para uma caverna e, assim, livra a si, ao grilo falante, ao pai, ao gato Fígaro e ao peixinho de aquário Cleo (sim, Geppetto vai à procura de Pinocchio com eles dois) de serem engolidos novamente.

Ufa, que resenha longa! Bem, mas escrevi a história, não para dar “spoiler”, senão que para chegar a essa cena final. Salvos do monstro marinho, o barco bate contra uma rocha no interior da caverna e o velho Geppetto queda-se inconsciente na orla. Pinocchio, então, debruça-se sobre o pai e chora, sendo que uma de suas lágrimas alcança a face do pai, despertando-lhe afinal. E é justamente neste ponto que todos se dão conta de que aquele boneco de pinho é, por fim, reconhecido como um menino de verdade.

Acho que a mensagem do filme é: ser uma pessoa humana é, afinal, sofrer pelos que amamos. Não sofre a mãe ao dar à luz? Não sofrem os pais na labuta a fim de conseguirem o melhor para a família? Não sofrem os filhos ao terem de cuidar de seus pais na velhice? Não sofrem os noivos pelas limitações que a vida a dois lhes impõe? Sofrimento é o que nos faz humanos. Calma, não estou fazendo um convite ao masoquismo, senão que alertar para isto: amar é sofrer e sofrer com alegria. Passei poucas e boas na educação de minhas filhas. Passaria tudo outra vez. Passei por uns maus bocados em meu casamento. Passaria incontáveis vezes de novo. Precisamente no querer o bem do outro, ainda quando isto lhe traga sofrimento, é o que significa, de fato, ser humano. É doído amar. Mas vale a pena.