Servidora da saúde é mantida em cárcere privado por paciente dentro do posto do bairro Cidade de Deus

Uma funcionária da saúde teve momentos de tensão nesta terça-feira (27), após ser vítima de cárcere privado cometido por uma paciente. O caso aconteceu no Posto de Saúde do bairro Cidade de Deus, em Rondonópolis-MT.

A mulher entrou no ESF e trancou uma funcionária dentro de um cômodo e exigia a presença da secretária de saúde no local, para resolver um problema de um exame não recebido.

A Polícia Militar (PM) estava em ronda pelo bairro e foi abordada por uma pessoa, que comunicou o que estava acontecendo no posto de saúde.

A PM se deslocou a unidade e foi confirmada a veracidade dos fatos, porém, um irmão da paciente já estava no local, ele conseguiu abrir a porta e ficou em poder da chave e logo em seguida a funcionária foi liberta sem ter dito nenhum tipo de ferimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, ao chegar no local foi verificado que a paciente realiza tratamento a algum tempo e tem problemas mentais, ela foi encaminhada sem ferimentos para atendimento com o psicólogo do ESF.