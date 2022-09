SES-MT descarta varíola dos macacos como causa da morte em idoso

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) descartou neste sábado (10) que o óbito de um idoso de 95 anos, na quinta-feira (8) em Barra do Garças, tenha sido causado pela varíola do macaco.

Conforme a Pasta, o idoso havia testado positivo para a doença, mas após investigação realizada pelas Vigilâncias Municipal e Estadual, foi constatado que a causa da morte foi devido a choque hipovolêmico (grande perda de sangue), hemorragia gastrointestinal e problema de saúde pré-existente.

A SES afirmou ainda que o paciente estava acamado há cinco anos devido a um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico.

Ele teve resultado detectável para doença no dia 30 e estava internado desde o dia 4 na UPA de Barra do Garças com quadro clínico de enterorragia maciça (grande volume de sangramento) e desidratação.

O paciente morreu na quinta-feira em decorrência de complicações do quadro de enterorragia relacionada ao uso de anti agregantes plaquetários com causa básica de choque hipovolêmico, conforme declaração de óbito.